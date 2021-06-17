Алексей Потапенко, который недавно отметил 40-летие, показал, чем балует его жена после концертов

Популярный артист решил показать, как проводит время по утрам с банным полотенцем на плече. Вернувшись с концертов и интервью, артист на кухне хвастнул счастливым отдыхом, которым насладился благодаря жене – Насте Каменских.

«Что значит хорошая жена? Поехал на концерты, приехал… Пожалуйста, спасибо» - подмечает Потап, показывая еду, которую приготовила Настя. На столе Потап оставил блюда, которыми и похвастался перед публикой.

Отметим, в своем Инстаграм сама Настя рассказала о том, любит ли готовить дома:

"Приготовление блюд для меня – это тоже творчество, в котором можно экспериментировать и придумывать что-то новое. Думаю, одна из моих суперспособностей – делать из простых продуктов очень вкусные блюда", – говорила ранее звезда.

Ранее в интервью Кате Осадчей Потап рассказал, что ему подарили на праздник. По словам артиста, некоторые подарки он бы сам себе не купил, но не потому что не может позволить, а потому что он не транжира.

Оказалось, в свой день рождения Алексей получил в подарок две пары бриллиантовых сережек. Его жена Настя Каменских преподнесла ему серьги с белыми бриллиантами, а кто-то из друзей подарил еще одну пару с черными бриллиантами.

Напомним, Потап при сыне разговорился об "очень интересных" отношениях с Дорофеевой: "Надя – ракета".

Как сообщала Politeka, Разочарованная Каменских "сбежала" из загородного дома, пока Потапа не было рядом: "Очень важное сообщение".

Также Politeka писала, Каменских смутила украинцев внешним видом на свежих кадрах: "Какой-то нечеловеческий оскал".