Известная певица Настя Каменских похвасталась важным умением своего мужа в отпуске

Настя Каменских отдыхает с мужем заграницей и показывает в Инстаграм кадры своих развлечений. Причем больше всего Настя, конечно же, уделяет внимание своим кадрами, на которых она в разных образах.

В этот раз Настя решила не только показать новый «ветреный» образ для прогулки, но и удивить словами о талантах ее мужа, который идеально делает фото с ней:

«Знаете, кучу шуток про то, как мужчины не умеют фоткать своих женщин😂 Так вот, мой муж не входит в это число. Спасибо любимый @realpotap P.S. Правда это долгие годы тренировок 🤣 Девочки, а ваши уже научились?» - написала Настя.

Поклонники отреагировали: «А фотки то Рил шикарные 😍; Супер фотки!!! ❤️ Всегда такие живые, естественные и очень красивые!! Фотограф - молодец!! 👏; Ты очень красивая 😍; Ну Потап в сториз тоже жаловался, как ему это не нравится, не просите его вас фотографировать; Муж блогера обязан уметь фоткать, у нас так😂».

Напомним, Каменских в постели показала, как расслабляется в мужских объятиях: "Хорошего наслаждения".

Как сообщала Politeka, Каменских после жуткого ЧП удивила выходкой на сцене, появились кадры: "Этот куб начинает крутиться...".

Также Politeka писала, что Загорелая Каменских в купальнике рассказала, чем решила себя побаловать: "Мое грандиозное событие!".