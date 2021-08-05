«Ну, на яхті можна і побути самим собою»

Відомий український продюсер і репер Потап показав, як розслабляється з Настею Каменських далеко від цікавих очей

Як пише Politeka.net, артист поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram.

Зараз Олексій Потапенко (справжнє ім'я продюсера) насолоджується відпочинком зі своєю красунею-дружиною Настею Каменських. Відомо, що разом з ними вирушили в подорож ще мама Насті та її найкраща подруга, екс-дружина позитиву Ганна Андрійчук. Втім, це не завадило Потапу і Каменських знаходити час, щоб побути тільки удвох.

Так, продюсер у своєму Instagram поділився новим спільним фото з дружиною. На ньому пара позує на борту розкішної яхти, притискаючись один до одного.

У підписі до знімка Потап вирішив нагадати, що зоряне життя буває досить непростим, коли справа доходить до особистого.

"Є такі місця на планеті, де ми можемо побути самими собою, не ховатися від папараці, не переживати за свій імідж, просто пара закоханих один в одного і у всесвіт", - написав Потап.

Шанувальники артистів тут же відреагували.

"Чоловік і дружина-одна душа. Кращі!! Гарного вам відпустки«, "Круто, головне ще від соцмереж відключитися на цей час", "Ну на яхті, можна і побути самим собою", "нібито за вами папараці снують?!?!))))) ну фантазер ви, Олексій!", "Які ви класні, щастя вам", "як це романтично", "які ви красиві, і так ідеально підходите один одному", - пишуть люди.

Нагадаємо, засмагла Каменських не посоромилася показати себе без фотошопу в бікіні.

Як повідомляла Politeka, засмаглий Потап у відпустці з тещею і екс-дружиною позитиву похвалився обновками.

Також Politeka писала, що Потап пішов по стопах Каменських і роздягнувся для фото, збентеживши зовнішнім виглядом.