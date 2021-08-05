Відомий український продюсер і репер Потап показав, як розслабляється з Настею Каменських далеко від цікавих очей
Як пише Politeka.net, артист поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram.
Зараз Олексій Потапенко (справжнє ім'я продюсера) насолоджується відпочинком зі своєю красунею-дружиною Настею Каменських. Відомо, що разом з ними вирушили в подорож ще мама Насті та її найкраща подруга, екс-дружина позитиву Ганна Андрійчук. Втім, це не завадило Потапу і Каменських знаходити час, щоб побути тільки удвох.
Так, продюсер у своєму Instagram поділився новим спільним фото з дружиною. На ньому пара позує на борту розкішної яхти, притискаючись один до одного.
У підписі до знімка Потап вирішив нагадати, що зоряне життя буває досить непростим, коли справа доходить до особистого.
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"Є такі місця на планеті, де ми можемо побути самими собою, не ховатися від папараці, не переживати за свій імідж, просто пара закоханих один в одного і у всесвіт", - написав Потап.
Шанувальники артистів тут же відреагували.
"Чоловік і дружина-одна душа. Кращі!! Гарного вам відпустки«, "Круто, головне ще від соцмереж відключитися на цей час", "Ну на яхті, можна і побути самим собою", "нібито за вами папараці снують?!?!))))) ну фантазер ви, Олексій!", "Які ви класні, щастя вам", "як це романтично", "які ви красиві, і так ідеально підходите один одному", - пишуть люди.
Нагадаємо, засмагла Каменських не посоромилася показати себе без фотошопу в бікіні.
Як повідомляла Politeka, засмаглий Потап у відпустці з тещею і екс-дружиною позитиву похвалився обновками.
Також Politeka писала, що Потап пішов по стопах Каменських і роздягнувся для фото, збентеживши зовнішнім виглядом.