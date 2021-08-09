Відомий український виконавець і продюсер Потап здивував перетворенням у відпустці
Як передає Politeka.net, зараз Потап з Настею Каменських відпочивають за кордоном, де насолоджуються товариством один одного. Зіркова парочка публікує масу фото і відео з відпустки, балуючи шанувальників яскравими видами.
На свіжому фото Потап показав, що у відпустці перестав голитися і сильно заріс. При цьому борода співака виявилася майже повністю сивою. Трохи відросло і волосся на голові артиста, яке він зазвичай ретельно голить.
"Голитися чи ні?",- підписав фото артист.
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У коментарях думка з цього приводу розділилася.
"Так різко постарів", «відповідь знає NK», «кохану дружину краще запитати", "Ні. Вам так дуже круто", "Борода завжди старить)", "не залишати однозначно. Віку додавати з такою дружиною вам не треба", "Ні. Побудь ще так. Ти гарний. Після відпустки прибереш, якщо захочеш", "так, геть!", "Красиво, і незвично", - пишуть користувачі Мережі.
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