Известный украинский исполнитель и продюсер Потап удивил преображением в отпуске
Как передает Politeka.net, сейчас Потап с Настей Каменских отдыхают за границей, где наслаждаются обществом друг друга. Звездная парочка публикует массу фото и видео с отпуска, балуя поклонников яркими видами.
На свежем фото Потап показал, что в отпуске перестал бриться и сильно зарос. При этом борода певца оказалась почти полностью седой. Немного отросли и волосы на голове артиста, которую он обычно тщательно бреет.
«Бриться или нет?», - подписал фото артист.
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В комментариях мнение на этот счет разделилось.
«Так резко постарел», «Ответ знает NK», «Любимую жену лучше спросить», «Нет. Вам так очень круто», «Борода всегда старит)», «Не оставлять однозначно. Возраста добавлять с такой женой вам не надо», «Не. Побудь ещё так. Ты красивый. После отпуска сбреешь, если захочешь», «Да, долой!», «Красиво, и непривычно», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Потап в отпуске с тещей и бывшей женой Позитива похвастался обновками: "Живу за счет…".
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