Продюсер і репер Потап зі співачкою Настею Каменських насмішили кадрами, показавши, як весело відпочивають у Хорватії великою компанією

Так, 40-річний артист відправився в Хорватію разом з коханою, тещею і їх спільною подругою, колишньою дружиною Позитива Анею Андрійчук. У Мережі з'явилися кадри, як їх галаслива компанія проводить вечори на курорті, передає Politeka.net.

Аня вирішила "підколоти" Потапа, поставивши каверзне питання. Чоловік Каменських не розгубився, а влаштував цілу "клоунаду", чим повеселив своїх жінок.

"Покажи обновки!", - попросила його подруга.

Засмаглий Потап в жовтій сорочці й з модним різнобарвним браслетом на руці повипендрювався перед камерою: "Єєє, бейбі..."

"А тепер розкажи, хто купив?", - не відставала від нього дівчина.

"Я живу за рахунок жінок. Вони платять за задоволення бути зі мною...,- покуражився продюсер і додав, - Анька купила!"

"І адже це правда!", - вклинилася Каменських, яка весь цей час сміялася за кадром.

"Нам завжди дуже весело разом. Люблю дарувати подарунки", - зізналася Андрійчук у підписі.

До цього в Мережі показали, як трійця веселиться на яхті, обговорюючи плітки, про те, що Аня "відведе Потапа у Насті".

"Що, Настуся, пізно буде потім", - жартома прокоментував репер.

Нагадаємо, екс-дружина Позитива блиснула ніжками на сходах в грайливому міні, підібравши ідеальний ракурс

Як повідомляла Politeka, Каменських на тлі чуток про вагітність "зганьбилася" в бікіні: "головне, щоб Потапчика радувала"

Також Politeka писала, що екс-дружина і подруга Каменських в бікіні розповіла про незвичайні ритуали у ванній: "я щовечора..."