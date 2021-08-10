Украинский исполнитель и продюсер Потап (Алексей Потапенко) показал, как наслаждается отдыхом за границей

Как передает Politeka.net, в Инстаграм артиста появилось свежее фото с отпуска, где он отдыхает со своей женой Настей Каменских.

На фото довольный Потап позировал на катере в солнцезащитных очках. Особое внимание привлекла седая борода исполнителя, которую обычно он сбривает. В отпуске, судя по всему, Потап решил расслабиться и показать, как сильно он поседел. Как известно, недавно артист отметил свое 40-летие.

«Хорошо себя чувствую!», - подписал фото артист.

В комментариях Потапу оставили массу приятных слов. Многим седина артиста пришлась по вкусу.

«Вай, какой», «Прекрасного отдыха», «Не, ну харе отдыхать», «Что за красапета?», «Не брейтесь! Брутальность Вам идёт)))», «Красивый и счастливый))) Так держать!», «Итальянский или испанский мачо. Мне нравится», «Все также с бородой, не убедили», - пишут пользователи сети.

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