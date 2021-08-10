Відома співачка Настя Каменських звикла показувати на відпочинку вельми сміливі образи в маленьких купальниках

Популярна виконавиця зараз перебуває на відпочинку разом з чоловіком, подругою і мамою, тому в мережі в Instagram з'явилося багато пляжних фото з Настею. Позує зірка на узбережжі найчастіше в різних купальниках і рідко повторює образи.

Оскільки більша частина її аудиторії або вічно радить їй завести дитину, або розповідає, що вона поправилася, зірка не реагує на коментарі. На сторінці Зоряного Шляху також з'явився пост-добірка з серією кадрів, на яких Настя позує в бікіні.

"Битва купальників NK 💔 суддя шоу МАСКА Настя Каменських обожнює різні бікіні. Нескладно помітити, що у неї їх багато. А яке вам подобається найбільше? Діліться в коментарях 👇 » - сказано в підписі до серії кадрів.

Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин також оцінив пост, а ось шанувальники написали багато різного:

"Битва фотошопів😂; вже б до вух труси натягнула😢 😂; нехай дитину народить, а потім фоткається. Слабо!!!🙌 ; Та їй все йде😍 Королева❤; Жоден, як і вона сама😂; знову поправилася, може скоро і мамою стане; перше фото ... це якась потворність ☺ ️ а решта більш норм)) фігура хороша і жінка симпатична, але як вона вже промайнула у всіх соцмережах, набридла, вже дратує. І скрізь груди зверху,по * ка навідліг. Ну вистачить, перебір вже!😮😂».

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