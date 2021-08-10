Известная певица Настя Каменских привыкла показывать на отдыхе весьма смелые образы в маленьких купальниках

Популярная исполнительница сейчас находится на отдыхе вместе с мужем, подругой и мамой, поэтому в сети в Инстаграм появилось много пляжных фото с Настей. Позирует звезда на побережье чаще всего в разных купальниках и редко повторяет образы.

Поскольку большая часть ее аудитории либо вечно советует ей завести ребенка, либо рассказывает, что она поправилась, звезда не реагирует на комментарии. На странице Звездного пути также появился пост-подборка с серией кадров, на которых Настя позирует в бикини.

«Битва купальников NK 💔 Судья шоу МАСКА Настя Каменских обожает различные бикини. Несложно заметить, что у нее их много. А какое вам нравится больше всего? Делитесь в комментариях 👇» - сказано в подписи к серии кадров.

Победитель «Голосу країни» Роман Сасанчин также оценил пост, а вот поклонники написали много разного:

«Битва фотошопов😂; Уже бы до ушей трусы натянула😢😂; Пусть ребенка родит, а потом фоткается. Слабо!!!🙌; Да ей все идет😍 Королева❤; Жоден, як і вона сама😂; Опять поправилась, может скоро и мамой станет; Первое фото ... это какое-то уродство 🤦‍♀️ а остальные более норм )) Фигура хорошая и женщина симпатичная, но как она уже промелькалась во всех соцсетях, надоела, уже раздражает. И везде грудь сверху, по*ка наотмашь. Ну хватит, перебор уже!😮😂».

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