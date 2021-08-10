Українська співачка Настя Каменських показала себе і розповіла, як починає новий день

Як пише Politeka.net, Каменських є популярною українською співачкою. Красуня стала популярною завдяки дуету"Потап і Настя". Дівчина зараз активно будує сольну кар'єру, а також веде блог в Instagram, ділячись з фанатами найцікавішим.

На останньому фото, яке Настя викинула в Instagram, красуня була у футболці, сидячи за столом. На столі можна побачити тарілки з їжею. Як можна побачити, дівчина любить з ранку полуницю.

"Сніданок. А які у вас асоціації з цим словом?

Для мене це найприємніша частина ранку.

Коли після спорту або пробіжки і після прохолодного душу, йдеш на кухню, випиваєш склянку води і починаєш готувати сніданок, в тиші і наодинці зі своїми думками - для мене це як медитація.

Час, коли ти налаштовуєшся на новий день, не поспішаючи і в гармонії", - написала Настя.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Не знаю як ви все не поспішаючи готуєте, медитуєте, я все роблю бігом, тому що на роботу на 8-00 і треба ще чоловіка погодувати, собі обід зібрати, самій зібратися!", "Особливо, коли навколо тебе носяться діти, медитація не вдається. Зараз ось на відпочинку дааа, згодна", "а Потапу пощастило з такою чарівною дружиною як Настя".

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