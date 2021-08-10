Известной паре шоу-бизнеса Потапу и Насте Каменских в социальных сетях пророчат красивых детей

Как передает Politeka.net, украинский продюсер Потап (Алексей Потапенко) и популярная певица Настя Каменских обручились в 2019 году. В социальных сетях говорят, что их роман начался еще когда Потап был со своей бывшей женой Ириной Горовой, с которой у них есть 12-летний сын Андрей.

Потап активно ведет социальные сети и часто радует поклонников новыми публикациями. На этот раз он поделился новой фотографией со своей женой - Настей Каменских. На снимке пара отдыхает на катере.

Пара отправилась в долгожданный отдых.

"Скоро у вас появятся красивые и милые дети", "Пример счастливой жизни! Счастья Вам и хорошего отдыха", "Король и его королева", "Смотрю на вас и вдохновляюсь", "Красивая пара", "Какая она невероятная твоя жена! Настя ты огонь!", "Спасибо, что вы заряжаете нас своей любовью", пишут поклонники Потапа и Насти Каменских.

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