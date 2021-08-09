Бывшая супруга Позитива (Алексей Завгородний) Анна Андрийчук показала, как проводит время на отдыхе

Как пишет Politeka net, Анна и Алексей поженились в 2013 году, хотя познакомились еще в далеком 2006. В 2021 году пара рассталась. Андрийчук также дружит с Настей Каменских, с которой отправилась на отдых на яхте. Красотка решила показать в Инстаграм, как проводит время на курорте.

На новых кадрах Анна стояла в штанах, повернувшись спиной к камере. Также красотка показала несколько видео, на которых прогулялась по яхте, демонстрируя роскошные виды.

"Сейчас вся ее жизнь казалась такой маленькой и далекой, что Аделин забыла о ней — просто стояла и смотрела на бескрайнюю громаду воды всех оттенков синего, и взгляд летел далеко-далеко, и она летела с ним туда, к горизонту, где морская синь сливалась с небесной.

Цитата из книги "Ведьма западных пустошей", - написала Анна.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков, включая Дантеса, и написали комментарии:

"А почему,лицо постоянно прячешь?", "Ммм", "Попа лучше, чем вид".

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