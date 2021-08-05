Бывшая жена Позитива из "Время и стекло" и лучшая подруга Насти Каменских Анна Андрийчук восхитила живописным видом на яхте

Анна находится на жарком отдыхе вместе с лучшей подругой Настей Каменских и ее мужем. После расставания с супругом Алексеем Завгородним известный дизайнер не стала сидеть на месте и принялась восстанавливаться морально и менять свое мышление.

По словам Анны, она не сразу восстанавливалась и даже не признание о расставании ушло много сил в свое время. Сейчас на отдыхе Андрийчук не скучает в компании Каменских, которая делает атмосферные снимки для нее.

«Сегодня я Асоль, которая ждёт свои Алые паруса ⛵️» - пишет под Анна под пляжными кадрами, сделанными на яхте.

«😍красота; My ❤️; Где-то там Грей ждёт вас💓; Прелесть ❤️🔥; Шикарна 😍; Красуня 😍; Красотка🔥; потрясающая 🔥;Главное чтоб не штормило, появятся😉; Какие длинные пальцы🤪😂; Очень красивая вы! А что это за место?» - отвечают в сети.

Ранее Politeka писала, что экс-жена Позитива и подруга Каменских в бикини рассказала о необычных ритуалах в ванной: "я каждый вечер...".

Напомним, что Потап играет на яхте с лучшей подругой Насти Каменских: "поздно, Настенька...".

А еще Politeka сообщала, что бывшая жена Позитива "задела" Каменских, заговорив об унижениях и оскорблениях: "больше такого не будет".