Бывшая жена Позитива из "Время и стекло" и лучшая подруга Насти Каменских Анна Андрийчук восхитила живописным видом на яхте
Анна находится на жарком отдыхе вместе с лучшей подругой Настей Каменских и ее мужем. После расставания с супругом Алексеем Завгородним известный дизайнер не стала сидеть на месте и принялась восстанавливаться морально и менять свое мышление.
По словам Анны, она не сразу восстанавливалась и даже не признание о расставании ушло много сил в свое время. Сейчас на отдыхе Андрийчук не скучает в компании Каменских, которая делает атмосферные снимки для нее.
«Сегодня я Асоль, которая ждёт свои Алые паруса ⛵️» - пишет под Анна под пляжными кадрами, сделанными на яхте.
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«😍красота; My ❤️; Где-то там Грей ждёт вас💓; Прелесть ❤️🔥; Шикарна 😍; Красуня 😍; Красотка🔥; потрясающая 🔥;Главное чтоб не штормило, появятся😉; Какие длинные пальцы🤪😂; Очень красивая вы! А что это за место?» - отвечают в сети.
Ранее Politeka писала, что экс-жена Позитива и подруга Каменских в бикини рассказала о необычных ритуалах в ванной: "я каждый вечер...".
Напомним, что Потап играет на яхте с лучшей подругой Насти Каменских: "поздно, Настенька...".
А еще Politeka сообщала, что бывшая жена Позитива "задела" Каменских, заговорив об унижениях и оскорблениях: "больше такого не будет".