Екс-дружина музиканта Олексія Завгороднього (Позитиву) Анна Андрійчук вирушила з Потапом і Каменських на спекотний відпочинок

Не так давно Настя вирушила у відпустку з чоловіком, мамою і кращою подругою. Причому довгий час зірки приховували своє місце відпочинку, щоб уникнути уваги. Тепер в розділі Сторі зірки активно публікують знімки з пляжу, відпочинку на яхті або дивують вечірніми розвагами.

Вдень же Потап встиг відзначитися, посміявшись з Настею і подругою зі пліток, які поширюють в соціальних мережах:

"Ось так Відпочиваємо за сніданком на яхті. Ось показую, це моя дружина, я її знімаю. А це її подруга " – артист перевів камеру на Анну Андрійчук-екс-дружину позитиву, колегу Потапа і давнього друга.

"Він мене вже давно зняв" - пожартувала в такт Анна, згадавши плітки, які поширюють в мережі.

"Так, до речі, весь інтернет пише про це. Що, Настуся, пізно буде потім " - сміється Потап.

На спільному ж фото Потап і Настя підкорили природністю, показуючи свої почуття.

"Я вашу пару пам'ятаю ще з хіта" ми з тобою не пара"; ❤ ️ Ви чарівні справжні; Без макіяжу Настя настояна українська красуня❤; красива пара❤️ щастя вам величезного ❤️; Айй😍 гарного відпочинку ❤️; приємно бути з тим кого любиш; найкраще фото сьогоднішнього дня!; Шикарна леді 💝; які теплі 😍 красиве і природне фото " - пишуть фанати.

Нагадавши, колишня дружина позитиву в зухвалому міні пішла у відрив, не встояв навіть Потап: "Ого…"

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