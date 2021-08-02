Екс-дружина музиканта Олексія Завгороднього (Позитиву) Анна Андрійчук розповіла про свої незвичайні ритуали
Кілька днів тому Анна вирушила на відпочинок разом з кращою подругою Настею Каменських, її мамою і другом Потапом. Тепер дизайнер часто радує кадрами в мережі, розповідає про відпочинок і не забуває хвалитися фігурою.
Причому під пляжними кадрами, на яких Анна позувала в бікіні, вона розповіла про найважливіші ритуали.
За словами Анни, через життя в мегаполісі ми досить часто відчуваємо перезбудження нервової системи, роздратування і результат цього-повний дисбаланс.
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"Вдома, в Києві, я щовечора приймаю ванну з морською сіллю (купую в аптеці), адже солона вода володіє магічною силою, вона повністю очищає від негативу, наповнює енергією, заспокоює і зцілює, повертає відчуття спокою і гармонії", - пише Анна.
Також вона додає, що для посиленого ефекту можна запалити свічки і пахощі (вона чистить простір в цілому). А кому важко і не подобається лежати у ванній, хочеться втекти, то можна просто взяти з собою ноутбук/планшет/телефон, включити улюблений серіал або приємну музику.
"У будь - якому випадку, знайдіть свою ідеальну «формулу» цієї процедури, адже енергія води просто необхідна в нашому житті" - розповіла Анна секрет успішного відпочинку вдома.
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