Екс-дружина музиканта Олексія Завгороднього (Позитиву) Анна Андрійчук розповіла про свої незвичайні ритуали

Кілька днів тому Анна вирушила на відпочинок разом з кращою подругою Настею Каменських, її мамою і другом Потапом. Тепер дизайнер часто радує кадрами в мережі, розповідає про відпочинок і не забуває хвалитися фігурою.

Причому під пляжними кадрами, на яких Анна позувала в бікіні, вона розповіла про найважливіші ритуали.

За словами Анни, через життя в мегаполісі ми досить часто відчуваємо перезбудження нервової системи, роздратування і результат цього-повний дисбаланс.

"Вдома, в Києві, я щовечора приймаю ванну з морською сіллю (купую в аптеці), адже солона вода володіє магічною силою, вона повністю очищає від негативу, наповнює енергією, заспокоює і зцілює, повертає відчуття спокою і гармонії", - пише Анна.

Також вона додає, що для посиленого ефекту можна запалити свічки і пахощі (вона чистить простір в цілому). А кому важко і не подобається лежати у ванній, хочеться втекти, то можна просто взяти з собою ноутбук/планшет/телефон, включити улюблений серіал або приємну музику.

"У будь - якому випадку, знайдіть свою ідеальну «формулу» цієї процедури, адже енергія води просто необхідна в нашому житті" - розповіла Анна секрет успішного відпочинку вдома.

Нагадавши, колишня дружина позитиву в зухвалому міні пішла у відрив, не встояв навіть Потап: "Ого…"

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