Екс-дружина музиканта Олексія Завгороднього (Позитива) Анна Андрійчук прийняла сміливе рішення

Так, дівчина зараз відпочиває в Хорватії разом зі своєю кращою подругою, співачкою Настею Каменських і її чоловіком Потапом. Останні надали їй підтримку у зв'язку з розлученням і продовжують всіляко допомагати. На свіжих фото, якими Анна поділилася в Instagram, вона постала в зухвалій міні-сукні, милуючись своїм відображенням у великому дзеркалі, передає Politeka.net.

У підписі колишня дружина Позитива розговорилася про особисте, давши собі важку обіцянку:

"Я хочу вибачитися, але цього разу не перед кимось. Зараз я хочу попросити вибачення у себе. За те, що принижувала себе. За те, що витрачала свої сили і нерви, щоб отримати чуже схвалення. За безсонні ночі, порожні сльози. Загалом за все, що робило мені боляче. Я обіцяю собі, що більше такого ніколи не буде. Я більше не заподію собі біль і не ображу себе".

Однією з перших пост прокоментувала Каменських.

"Це дуже красиво і так щиро❤️", - написала Настя.

Інші користувачі теж приєдналися до обговорення:

"Вау 🔥 🔥"

"Золоті слова ❤️"

"❤️Ти дуже змінилася 😍 це дуже добре"

"Ань, ти неймовірна 😍🔥"

"Закохана?) в себе? Найкрасивіша закоханість) ❤️😊"

Нагадаємо, колишня дружина позитиву в зухвалому міні пішла у відрив, не встояв навіть Потап: "Ого…"

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