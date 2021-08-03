Колишня дружина Позитива з "Время и стекло" і найкраща подруга Насті Каменських Анна Андрійчук вразила своїм образом в міні для вечірки

Відома українська дизайнер, яка не так давно пережила розлучення з Олексієм Завгороднім (справжнє ім'я Позитива) останнім часом часто з'являється в компанії своєї давньої подруги Насті Каменських. Нещодавно вона вирушила на відпочинок зі співачкою, її мамою і чоловіком Потапом. Компанія щосили насолоджується життям і публікує кадри своїх розваг.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Андрійчук вирішила показати, який образ вибрала для однієї з їхніх вечірок. На фото, явно зробленому на борту катера, Андрійчук піднімається сходами. Судячи з підпису, вона зібралася на вечірку.

З такого приводу красуня одягла біле міні-плаття з відкритими плечима і широкими рукавами. Завдяки квітковому принту наряд виглядає дуже жіночно. Коротка спідниця дозволила ані продемонструвати свої підтягнуті стрункі ніжки, чим Красуня і скористалася.

Підписники тут же відреагували на її пост.

"Омайгад, які ноги!", "яка красуня! Закохалася", "Богиня", "неймовірно красива а плаття бомба", "Ну не дівчина а казка", "Ну що за красуня, Мамамія", - пишуть люди.

Нагадаємо, екс-дружина Позитива і подруга Каменських в бікіні розповіла про незвичайні ритуали у ванній.

Як повідомляла Politeka, колишня дружина Позитива "зачепила " Каменських, заговоривши про приниження і образи.

Також Politeka писала, що екс-дружина Позитива в коротенькій сукні пустилася у відрив з Каменських на курорті.