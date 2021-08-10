Украинская певица Настя Каменских показала себя и рассказала, как начинает новый день

Как пишет Politeka.net, Каменских является популярной украинской певицей. Красотка стала популярной благодаря дуэту "Потап и Настя". Девушка сейчас активно строит сольную карьеру, а также ведет блог в Инстаграм, делясь с фанатами самым интересным.

На последнем фото, которое Настя выбросила в Инстаграм, красотка была в футболке, сидя за столом. На столе можно увидеть тарелки с едой. Как можно увидеть, девушка любит с утра клубнику.

"Завтрак. А какие у вас ассоциации с этим словом?

Для меня это самая приятная часть утра.

Когда после спорта или пробежки и после прохладного душа, идёшь на кухню, выпиваешь стакан воды и начинаешь готовить завтрак, в тишине и наедине со своими мыслями - для меня это как медитация.

Время, когда ты настраиваешься на новый день, не спеша и в гармонии", - написала Настя.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Не знаю как вы все не спеша готовите, медитируете, я все делаю бегом, т.к.на работу на 8-00 и надо еще мужа покормить, себе обед собрать,самой собраться!", "Особенно, когда вокруг тебя носятся дети, медитация не удаётся. Сейчас вот на отдыхе дааа, согласна", "А Потапу повезло с такой очаровательной женой как Настя".

Напомним, Каменских устроила жаркую битву мини-бикини, победитель "Голосу країни" тут же оценил

А еще Politeka писала, что Каменских в наряде с открытым животиком напророчили красивых детей

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