Экс-жена Позитива и подруга Насти Каменских Анна Андрийчук откровенно рассказала о своих недотстаках

Как передает Politeka.net, Анна Андрийчук является известным украинским дизайнером. Также она известна как бывшая жена рэпера Позитива и лучшая подруга популярной артистки Насти Каменских. Анна и Алексей были в браке около 7 лет, после чего в этом году развелись. Дизайнер активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из своей жизни.

На этот раз Анна рассказала в интервью изданию "Viva" о своей дружбе с артисткой Насте Каменских. Она поделилась тем, что для неё прежде всего важно слушать и слышить, быть открытым, и самое главное - быть честным друг с другом.

Также, она рассказала о характере Насти Каменских и её запретах.

"Это, скорее, что-то шутливо-обыденное. Например, в ресторане я хочу съесть что-то сладкое, а Настя кричит: "Нет, ты что!". Или когда делаем покупки в супермаркете вместе, я хочу что-то вредное, а Настя это выкладывает из тележки обратно на полки. Она не позволяет такое покупать, потому что ратует за здоровый образ жизни, а мы в компании все немного грешим в этом плане", откровенно заявила Андрийчук.

«Учитывая, что мы очень много лет с Настей вместе, то знаем все эмоции и понимаем все почти с полуслова. Чувствуем, когда нужно промолчать. Нам комфортно вместе на миллиард миллионов процентов во всех сферах».

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