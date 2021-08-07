Бывшая жена экс-солиста "Время и стекло", Алексея Завгороднего (Позитив), и подруга певицы Насти Каменских сверкнула фигурой в красивом платье

После развода Анна Андрийчук продолжила строить карьеру дизайнера и вести свой микроблог в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Сейчас на девушку подписаны 135 тысяч пользователей сети. В своих постах бывшая жена Завгороднего делится своими рассуждениями, а также демонстрирует новые стильные образы.

Так, в очередном посте подруга Каменских нарядилась в белое платье с открытыми плечами. Длина наряда была довольно эффектной, поэтому от ножек нельзя оторваться. Стильные аксессуары завершили образ.

"Задумайтесь над своим поведением. Не мало ли вы себе позволяете? 😏🤨😜", - подписала фото Анна, позируя на яхте.

За три часа пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.

"👏👏👏 класс! Очень меткий вопрос", "😍😍😍моя", " Крашиха 🔥❤️", "Ой мало", "Тебе идёт белый безумно! 👏", "Отлично сказано)) Украду))", "Даже не знаю, что сказать", "Какая же ты хорошенькая!)?❤️", "Ты себе мало 😂😂😂", - написали пользователи сети.

Отметим, Анна Андрийчук и Алексей Завгородний пробыли вместе более 10 лет. Супруги поженились в 2013 году, но в этом году стало известно об их разводе.

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