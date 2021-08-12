Украинская телеведущая Катя Осадчая, жена Юрия Горбунова, показала серию личных кадров

Сейчас артистка находится на последних месяцах беременности, но это не мешает ей вести активную светскую жизнь, ездить на мероприятия и рассказывать о своих буднях в Инстаграм.

Поскольку звезда старается также быть в центре внимания, она делится в Стори даже маленькими моментами, подогревая интерес к своей жизни.

В этот раз Катерина показала, как проходил ее день с маленьким сыном, как она успела с ним принять участие в фотосессии, и как потом спасалась от жары в бассейне, ведь ей тяжело переносить духоту.

«Под оливкой, макияж не смыла, но первым делом охладилась», - написала под кадрами Катерина.

Ранее Катерина после отпуска подметила, что получила веснушки, выгоревший цвет волос и светлые ресницы, ведь довольно долго нежилась на пляже.

Напомни, Катерина и Юрий решили официально оформить отношения еще в 2017 году. После этого красотка родила сына Ивана. Сейчас Осадчая снова в интересном положении, но это не помешало телеведущей съездить в отпуск. Также не забывает Катя и об Инстаграм, делясь с фанатами самым интересным в своем блоге, на который подписаны сотни тысяч украинцев.

Напомним, что Горбунов удивил пародией под Фредди Меркьюри: «Мастер перевоплощения».

А еще Politeka писала, что Осадчая показала третьего ребенка, украинцы тронуты: "Волнующий момент".

Также Politeka сообщала, что Осадчая в мокрой кофточке устроила "жару" в бассейне: фото.