Украинская телеведущая Катя Осадчая, жена Юрия Горбунова, показала серию личных кадров
Сейчас артистка находится на последних месяцах беременности, но это не мешает ей вести активную светскую жизнь, ездить на мероприятия и рассказывать о своих буднях в Инстаграм.
Поскольку звезда старается также быть в центре внимания, она делится в Стори даже маленькими моментами, подогревая интерес к своей жизни.
В этот раз Катерина показала, как проходил ее день с маленьким сыном, как она успела с ним принять участие в фотосессии, и как потом спасалась от жары в бассейне, ведь ей тяжело переносить духоту.
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«Под оливкой, макияж не смыла, но первым делом охладилась», - написала под кадрами Катерина.
Ранее Катерина после отпуска подметила, что получила веснушки, выгоревший цвет волос и светлые ресницы, ведь довольно долго нежилась на пляже.
Напомни, Катерина и Юрий решили официально оформить отношения еще в 2017 году. После этого красотка родила сына Ивана. Сейчас Осадчая снова в интересном положении, но это не помешало телеведущей съездить в отпуск. Также не забывает Катя и об Инстаграм, делясь с фанатами самым интересным в своем блоге, на который подписаны сотни тысяч украинцев.
Напомним, что Горбунов удивил пародией под Фредди Меркьюри: «Мастер перевоплощения».
А еще Politeka писала, что Осадчая показала третьего ребенка, украинцы тронуты: "Волнующий момент".
Также Politeka сообщала, что Осадчая в мокрой кофточке устроила "жару" в бассейне: фото.