Настя Каменских с мужем Потапом весело проводят время со своими соседями - Катей Осадчей и Юрием Горбуновым, да и повод собраться прекрасный

Певица поделилась свежими кадрами в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых засветила начало вечеринки, передает Politeka.net. Судя по антуражу, мероприятие посвящено рождению будущего малыша у Осадчей с Горбуновым.

Традиция устраивать бейби шауэр - вечеринку для будущей матери - пришла к нам из США. Селебрити с радостью подхватили идею и уже ни одна уважающая себя звезда не откажется позвать близких и друзей, чтобы разделить с ними эту радость. Так же, как правило, на подобных вечеринках будущие родители раскрывают пол ребенка.

Каменских показала накрытый большой стол под навесом и милую фото-зону в оранжево-зеленых тонах с надписью "Oh baby".

Также в прицел ее камеры попал супруг Потап с бокалом, и сама хозяйка дома - Осадчая. Босая Катя в белом платье без бретелей с цветочным принтом и веночком на голове позировала на плетеном кресле, и прямо светилась от счастья.

"Ой, Катя красивая...", - не удержалась Каменских.

Чуть позднее Настя засняла Горбунова, во всем белом, танцующего в предвкушении отличной вечеринки.

Отметим, Потап с Каменских и Осадчая с Горбуновым являются соседями. Их особняки находятся в поселке Романков, недалеко от Конча-Заспы, и стоят практически впритык.

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