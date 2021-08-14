Настя Каменских с мужем Потапом весело проводят время со своими соседями - Катей Осадчей и Юрием Горбуновым, да и повод собраться прекрасный
Певица поделилась свежими кадрами в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых засветила начало вечеринки, передает Politeka.net. Судя по антуражу, мероприятие посвящено рождению будущего малыша у Осадчей с Горбуновым.
Традиция устраивать бейби шауэр - вечеринку для будущей матери - пришла к нам из США. Селебрити с радостью подхватили идею и уже ни одна уважающая себя звезда не откажется позвать близких и друзей, чтобы разделить с ними эту радость. Так же, как правило, на подобных вечеринках будущие родители раскрывают пол ребенка.
Каменских показала накрытый большой стол под навесом и милую фото-зону в оранжево-зеленых тонах с надписью "Oh baby".
Дочка Пугачевой Орбакайте засветила загорелого мужа-красавца на отдыхе: "Похож на мексиканского барона"
Погода затаится перед ударом, украинцы смогут передохнуть от жары: какой будет температура на выходных
"Явно не Тина Кароль": на шоу "Маска" рассекретили первого персонажа 2 сезона, зрители в восторге
Дан Балан после скандала Кароль в Одессе приехал туда с двумя блондинками: "Я бы тоже хотела"
Беременная Осадчая оказалась в больнице, Горбунов не оставил жену одну: что произошло
Также в прицел ее камеры попал супруг Потап с бокалом, и сама хозяйка дома - Осадчая. Босая Катя в белом платье без бретелей с цветочным принтом и веночком на голове позировала на плетеном кресле, и прямо светилась от счастья.
"Ой, Катя красивая...", - не удержалась Каменских.
Чуть позднее Настя засняла Горбунова, во всем белом, танцующего в предвкушении отличной вечеринки.
Отметим, Потап с Каменских и Осадчая с Горбуновым являются соседями. Их особняки находятся в поселке Романков, недалеко от Конча-Заспы, и стоят практически впритык.
Ранее Politeka писала, что Каменских в купальнике и прозрачном халате подогрела слухи о беременности
Напомним, что Осадчая в одном полотенце показала, как томится на улице в жару
A еще Politeka сообщала, что Каменских выдала правду о своей борьбе с лишними килограммами и срывах: "Я себя уничтожаю"