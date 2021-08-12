Украинская певица Настя Каменских показала милые кадры того, как дурачится вместе с мужем в отпуске
Настя долго ждала совместного отпуска с мужем, поэтому в ее Инстаграме появилось множество совместных кадров. На большинстве снимков певица восхищает довольным видом, яркой улыбкой и самыми разнообразными модными нарядами.
Не обходится и без неловких моментов. Поскольку звезда записывает много разных видео для Тик-Тока, она часто пользуется фильтрами и нередко демонстрирует на них Потапа, который подражает выходкам жены.
В этот же раз Каменских насмешила фильтром, увеличивающим губы до неузнаваемости, из-за чего Потап, глянув в камеру, неловко удивился. Посмотрев на «новую» внешность Насти, артист сначала округлил глаза, а затем отвернулся. Стоит отметить, что такие ролики звезда записывает очень часто и нередко удивляет излишней дурачливостью перед камерой.
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Ранее Настя рассказала, что сейчас пришла к балансу, при котором она следит за фигурой, однако делает это не настолько категорично.
«В моей жизни все так же спорт, сбалансированное питание и желание идти к целям! Но при этом я не корю себя за лишние см в объеме или пару кг. За съеденный и не “отработанный” в зале десерт. Мой баланс состоит в принятии. Той, какой я есть сегодня», - подчеркнула Каменских.
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