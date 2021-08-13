Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками новыми фотографиями с отдыха
Как пишет Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских, которая активно развивает сольную карьеру под псевдонимом NK, несмотря на плотный график все же вырвалась в отпуск. На отдых певица отправилась вместе с мужем Потапом и лучшей подругой – бывшей женой Позитива Анной Андрийчук.
Как видим, певица долго ждала совместного отпуска, поэтому часто делится с поклонниками радостными моментами. На этот раз в своем Instagram Настя опубликовала фото, где она в полупрозрачном халатике смеется и выглядит очень счастливой.
"Жизнь - не жизнь если ты не кайфуешь. Делай все, чтобы наслаждаться ею ❤️ ", - написала Каменских.
Дочка Пугачевой Орбакайте засветила загорелого мужа-красавца на отдыхе: "Похож на мексиканского барона"
Судья шоу "Співають всі" Гросу поставила на место актрису Анну Тринчер: "Я бы тебя немного одела"
"Холостяк" Заливако решил проявить себя на новом талант-шоу, Богдан не смолчала: "Этот человек...."
Жена продюсера "Квартал 95", едва вместив бюст в тесное декольте, рассказала об особом даре: "Класс, Анечка"
Эллерт ошарашил поступком после расставания с Мишиной: «А говорил, что никогда»
Это фото на фоне слухов о беременности певицы только подогрело догадки фанатов.
"Настя! Какая ты красивая! ❤️❤️❤️", "Когда пополнение то?", "Вчера была толстая, сегодня опять похудела) Каменских 😮😮😮", - пишут фанаты.
Ранее Politeka писала, что Каменских выдала правду о своей борьбе с лишними килограммами и срывах: "я себя уничтожаю".
Напомним, что Потап и Каменских засветились на отдыхе, заставив говорить о себе: "Надеюсь, Настя уже беременна".
A еще Politeka сообщала, что поседевший Потап похвастался развлечениями на отдыхе за границей: "грубость вам идет".