Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками новыми фотографиями с отдыха

Как пишет Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских, которая активно развивает сольную карьеру под псевдонимом NK, несмотря на плотный график все же вырвалась в отпуск. На отдых певица отправилась вместе с мужем Потапом и лучшей подругой – бывшей женой Позитива Анной Андрийчук.

Как видим, певица долго ждала совместного отпуска, поэтому часто делится с поклонниками радостными моментами. На этот раз в своем Instagram Настя опубликовала фото, где она в полупрозрачном халатике смеется и выглядит очень счастливой.

"Жизнь - не жизнь если ты не кайфуешь. Делай все, чтобы наслаждаться ею ❤️ ", - написала Каменских.

Это фото на фоне слухов о беременности певицы только подогрело догадки фанатов.

"Настя! Какая ты красивая! ❤️❤️❤️", "Когда пополнение то?", "Вчера была толстая, сегодня опять похудела) Каменских 😮😮😮", - пишут фанаты.

Ранее Politeka писала, что Каменских выдала правду о своей борьбе с лишними килограммами и срывах: "я себя уничтожаю".

Напомним, что Потап и Каменских засветились на отдыхе, заставив говорить о себе: "Надеюсь, Настя уже беременна".

A еще Politeka сообщала, что поседевший Потап похвастался развлечениями на отдыхе за границей: "грубость вам идет".