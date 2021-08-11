Популярна українська співачка Настя Каменських відверто розповіла, як змінилося її ставлення до дієти і здорового способу життя
Зірка поділилася новим відвертим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Як відомо, в минулому у Каменських були проблеми із зайвою вагою, проте в якийсь момент співачка почала серйозно працювати над собою і перейшла на здоровий спосіб життя. У новому пості Настя зізналася, що в той період була дуже сувора до себе.
"Обсяги зменшуються, кг йдуть - відмінно, я задоволена! + 1 см або навіть +0,5 кг - і все. Я себе, як жорстокий критик, просто знищую. Починаю шукати недоліки, лаяти себе, не приймати своє тіло і як наслідок саму себе. І від цього внутрішній стан - тільки гірше", - розповіла співачка.
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Вона додала, що зараз прийшла до балансу, при якому вона стежить за фігурою, однак робить це не настільки категорично.
"У моєму житті все так же спорт, збалансоване харчування і бажання йти до цілей! Але при цьому я не корю себе за зайві см в обсязі або пару кг. за з'їдений і не "відпрацьований" в залі десерт. Мій баланс полягає в прийнятті. Тією, якою я є сьогодні", - підкреслила Каменських.
На новому фото вона позувала в блідо жовтому вбранні з щільним верхом, що нагадує корсет. Співачка сиділа за столиком ресторану з келихом в руці і з розкішним видом на гори за спиною.
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