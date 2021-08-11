Український виконавець і продюсер Потап продовжує насолоджуватися відпочинком спільно зі своєю коханою дружиною Настею Каменських

Як передає Politeka.net, парочка активно подорожує, не забуваючи при цьому ділитися новинами з шанувальниками. Цього разу в Instagram Потапа з'явилося їх спільне фото. Засмагла Каменських притулилася до посивілого і зарослого у відпустці Потапа. Він же приховав обличчя за сонцезахисними окулярами.

"Золотий час", - підписав фото Потап.

У коментарях парочці залишили масу захоплених слів. Також спільне фото змусило шанувальників знову заговорити про можливе поповнення в зірковій родині.

"Красиві люди! Кайфушні", «Зайчики», «гарного відпочинку», «Потап, бережи Настю», «сподіваюся, Настя вже вагітна», «Ідеальна пара», "яка Настя гарненька", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Потап і Настя довгий час приховували свої стосунки від публіки. Про свій роман вони зізналися тільки напередодні весілля.

Нагадаємо, що Потап показав, як розважається на відпочинку за кордоном: «Брутальність...».

А ще Politeka писала, що Каменських влаштувала гарячу битву купальників, переможець "Голосу країни" зацінив:"їй все пасує".

Також Politeka повідомляла, що Каменських розповіла, що любить робити вранці: "для мене це як медитація".