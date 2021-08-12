Відомий український телеведучий Юрій Горбунов поділився в мережі новим фото
Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов є популярним ведучим і актором. Також він спробував себе в ролі продюсера у фільмах" Скажене весілля", в яких і знімався. Там у нього була роль Назарія Запухляка.
Цього разу артист поділився новим фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку Юрій стоїть на тлі зеленого саду в чорному смокінгу з метеликом.
"Головне щоб костюмчик сидів-пам'ятаєте такий вислів?
В СБУ остаточно вирішили, що робити з Філіпом Кіркоровим: "В інтересах національної безпеки..."
Знайдено тіло учасниці популярного українського шоу: перші деталі злочину
Оля Полякова відмовилася працювати з екс-продюсером Лободи: "Мені не потрібен поруч..."
1 вересня в Україні, у МОН нагадали про важливу деталь: "переведуть на дистанційне навчання школи, де..."
Пішла з життя зірка "Москва сльозам не вірить" і "Татусевих дочок": подробиці трагедії
Хтось вважає, що коли людина одягає костюм-то він вже красивий!
Я, в костюмах і смокінгах одягнений з 365 днів - 180.", підписав публікацію телеведучий.
Шанувальники завалили Юрія приємними словами в коментарях і відзначили, як ведучому йде офіційний стиль в одязі: "Вам дуже йде", "Так суперово", "Дуже красиво", "Вогонь", "Правда, йде", "Юра, є концепт фільму в жанрі motivation-up. Давайте знімемо."
Раніше повідомляли, Горбунов посеред поля насмішив закосом під Фредді Мерк'юрі «Майстер перевтілення»
Також, Горбунов з солісткою KAZKA і Єфросиніною і показали, як проводять час без Осадчої: "Казкова субота"
Politeka розповідала, Горбунов повернувся з Туреччини і насмішив безглуздим виглядом в лосинах: "Гідрокостюмчик"