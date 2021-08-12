Відомий український телеведучий Юрій Горбунов поділився в мережі новим фото

Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов є популярним ведучим і актором. Також він спробував себе в ролі продюсера у фільмах" Скажене весілля", в яких і знімався. Там у нього була роль Назарія Запухляка.

Цього разу артист поділився новим фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку Юрій стоїть на тлі зеленого саду в чорному смокінгу з метеликом.

"Головне щоб костюмчик сидів-пам'ятаєте такий вислів?

Хтось вважає, що коли людина одягає костюм-то він вже красивий!

Я, в костюмах і смокінгах одягнений з 365 днів - 180.", підписав публікацію телеведучий.

Шанувальники завалили Юрія приємними словами в коментарях і відзначили, як ведучому йде офіційний стиль в одязі: "Вам дуже йде", "Так суперово", "Дуже красиво", "Вогонь", "Правда, йде", "Юра, є концепт фільму в жанрі motivation-up. Давайте знімемо."

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