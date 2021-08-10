Український телеведучий і шоумен Юрій Горбунов вразив яскравим перевтіленням просто посеред поля
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував кумедне фото, на якому постав у штанях і білій майці. На обличчі у артиста красувалися накладні вуса. Він стояв посеред поля, задерши руку вгору подібно до того, як це робив соліст легендарної групи «Queen» Фредді Мерк'юрі.
"Баарселоонааа!!",- підписав фото Горбунов.
У коментарях йому залишили масу приємних слів. Шанувальникам сподобалася зухвала пародія артиста.
"Топчик", "Фредді?", "Ви чемпіони", «Майстер перевтілення», «який красень», «штани топ», «Смішний», - пишуть користувачі Мережі.
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Як відомо, зовсім недавно Горбунов відпочивав за кордоном зі своєю вагітною дружиною Катею Осадчою. Йому довелося достроково покинути відпустку, щоб повернутися до зйомок. Зараз, судячи з Instagram Горбунова, він занурений в робочий процес.
Нагадаємо, що Горбунов повернувся з Туреччини, здивувавши безглуздим виглядом в лосинах: "Гідрокостюмчик".
Раніше писалося про те, що Горбунов з вусами показав, як знімають чергову серію «Скаженого весілля»: що не побачили глядачі.
А ще Politeka повідомляла, що Горбунов з солісткою KAZKA і Єфросиніною показали, чим займаються без Осадчої:"Казкова субота".