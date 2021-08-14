Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая показала стройные ножки, устроив фотосессию на пляже

Известная ведущая некоторое время назад вместе с мужем и сыном отдохнула в Турции, передает Politeka.net. Пара активно делась кадрами семейного отдыха, а в этот раз на странице программы, которую ведет Осадчая, "Світське життя", появилось кадры фотосессии на пляже.

Звезда ТВ позировала в слишком коротком платье, сверкая стройными ножками. Наряд немного подчеркнул округлившийся животик красотки, а шляпка добавила некой кокетливости образу.

"Всем хороших и ярких выходных! Как проходит ваше лето? Работа, отпуск, каникулы?", - поинтересовались авторы поста.

За час публикация собрала почти 3000 лайков и много комментариев.

"Отличных выходных 🔥🔥", "какая Катерина красивая 😍", "Красавица", "Такая нежная и женственная 😍", - написали комментаторы.

Отметим, Катя Осадчая и Юрий Горбунов скоро станут родителями во второй раз.

Ведущая пока не раскрывает пол будущего ребенка, но известно, что она уже мама двоих сыновей - Ильи - от первого брака, и Ивана - от Юрия Горбунова.

В одном из интервью счастливый отец рассказал, что балует сына, а воспитывает его мама и няня. По мнению Горбунова, папы созданы, чтобы баловать.

Напомним, Осадчая показала "невидимый" животик в купальнике и вызвала фурор

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