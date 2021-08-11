Украинские телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая оказались в больнице

Как передает Politeka.net, в Инстаграм 50-летнего Горбунова появилось фото, на котором он с беременной женой лежат на кушетке. Парочка выглядела очень счастливой. Осадчая смеялась, а глаза Горбунова светились от счастья. Как оказалось, звезды пришли в больницу на плановое УЗИ, ведь совсем скоро телеведущей рожать.

«Вместе на УЗИ», - подписал фото Горбунов.

Как известно, 37-летняя Катя Осадчая беременна третьим ребенком. Для Горбунова это будет второй ребенок, а у Кати уже есть сын от первого брака. Звезды долгое время скрывали интересное положение, а сейчас не спешат рассказывать о поле малыша. Стоит отметить, что лицо младшего сына звезды тоже предпочитают скрывать от публики, показывая мальчика только со спины.

При этом телеведущая с удовольствием делится кадрами в купальниках и красивых летних платьях, которые подчеркивают округлившийся животик.

Напомним, что Горбунов удивил пародией под Фредди Меркьюри: «Мастер перевоплощения».

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