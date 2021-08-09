Українська телеведуча Катя Осадча, дружина Юрія Горбунова, здалася на незвичайному фото

Як пише Politeka.net, Катя та Юрій побажалися у 2017 році. У пари є син Іван, а зараз Осадча чекає другу дитину. Вагітна красуня вирішила показати, як незвично зробила фото відразу з двома дітьми.

На новому фото Катя сфотографувала свою тінь, ставши боком, щоб видно було живіт. Поруч була тінь сина, який доторкнувся до мами руками. На другому фото Осадча з Іваном просто трималися за руки.

"Троє в тінях:) наближення знайомства з новим членом сім'ї, хвилюючий момент для всіх", - написала Катя під фотографією.

Фанати поставили понад 12 тисяч лайків і написали коментарі:

"Хоча б один коментар нормальний, один спам. Щасливого вам очікування, Катерина!", "Катенька, ти чарівна. Материнство тобі до лиця", "немає нічого прекрасніше, ніж вагітна жінка", "Нехай буде легко", "щасливої зустрічі", "вже зовсім скоро, нехай все буде добре".

Нагадаємо, Осадча в купальнику показала, як відпустка змінила її зовнішності

А ще Politeka писала, що вагітна Осадча в купальнику показала, як догоджає синові від Горбунова

Також Politeka повідомляла, що Горбунов повернувся з Туреччини і насмішив безглуздим виглядом в лосинах



