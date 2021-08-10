Українська телеведуча Катя Осадча, дружина Юрія Горбунова, показала себе в неймовірно гарячому образі
Як пише Politeka.net, Катя і Юрій вирішили офіційно оформити відносини ще в 2017 році. Після цього красуня народила сина Івана. Зараз Осадча знову в цікавому положенні, але це не завадило телеведучій з'їздити у відпустку. Також не забуває Катя і про Instagram, ділячись з фанатами найцікавішим у своєму блозі, на який підписані сотні тисяч українців.
На нових фото Осадча позувала в мокрій блузі. Красуня вигиналася у водички, вражаючи своєю красою.
"Нічого не віщувало таких гарячих кадрів. Спасибі", - написала Осадча під фотографією.
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"І мокрого одягу", - додала Катя під другим знімком, який також залишила Наа своїй сторінці в сторіс Instagram.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під кадрами.
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