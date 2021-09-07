Популярная украинская певица Даша Астафьева показала, как ярко прошло ее вечернее выступление

Популярная исполнительница показывает в Инстаграм много личных кадров, рассказывает о жизни с юмором и удивляет кадрами с выступлений. В этот раз Даша показала, как проходил ее ночной концерт.

Вместе с подтанцовкой певица зажгла на сцене в весьма «хищном» образе. Черный костюм с множеством бус с бахромой идеально подчеркнул ее формы, а открытая зона декольте придала наряду более пикантный вид.

Даша также показала кадры, сделанные в перерывах между выступлениями и продемонстрировала свой образ во всей красе с разных ракурсов. Причем в компании своих молодых коллег Астафьева выглядела еще эффектнее обычного. К слову, долгое время звезда не выступала и пробовала себя больше, как диджей.

Ранее Даша решила откровенно признаться поклонникам, что по жизни она довольно нерешительный человек и даже так она собралась с силами и недавно прыгнула с парашутом.

«Учись доверять мечтам. Не позволяй страхам забирать возможность стать лучше. Победить себя - под силу тем, кто себя потерял. 3700 метров - запредельная была высота. А с неба виден: пляж, размером с напёрсток… и такие же проблемы и печали, когда смотришь оттуда на них. И ножками коснувшись земли, побегу уже совсем другая я», - поделилась впечатлениями Астафьева.

Напомним, Астафьева раскованно продемонстрировала достоинства фигуры в кружевах с сеточкой.

Как сообщала Politeka, Астафьева в красном купальнике неожиданно нарвалась на критику.

Также Politeka писала, что Астафьева заговорила о сердечных делах в отпуске.