Экс-солистка «Nikita», певица Даша Астафьева впечатлила кадрами в постели

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у звезды появилось фото, на котором она позировала на простынях, одетая в красивую черную ночнушку. Волосы певицы были распущены, что придавало особого шарма фото. Она вытянула ножку, впечатлив своей стройностью.

«Не перестану скрывать свой восторг. Комбинировать и создавать благодаря любимым наборам - теперь моя новая страсть) Врединки-Эстеты, которым небезразлично где и с кем спать, меня поймут! Не благодарите)», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Вау», «Самая красивая», «Тебе очень к лицу этот цвет», «Не перестану восхищаться Вами, Дарья», «Ночь приходит, ты одна», «Шикарная. Вы мне нравитесь, за свою естественную красоту. Вы потрясающая!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что 36-летняя Даша Астафьева любит сниматься в пикантных фотосессиях. Красотка не раз появлялась на обложках мужских журналов.

Напомним, что Астафьева засветила достоинства фигуры в кружевах с сеткой: кадры.

Как сообщала Politeka, Астафьева поднялась высоко в воздух, очаровав экстремальным поступком: "Это победа".

Также Politeka писала, что Астафьева покорила стильным образом: фото.