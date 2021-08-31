Популярна українська співачка Даша Астаф'єва показала, на який божевільний вчинок зважилася заради боротьби зі своїми страхами
Як пише Politeka.net, виконавиця поділилася вражаючим постом на своїй сторінці в Instagram.
Даша вирішила відверто зізнатися шанувальникам, що по життю вона досить нерішуча людина. Проте артистка бореться з цим. Так, нещодавно вона пішла на Екстремальний крок і стрибнула з парашутом.
"Вчися довіряти мріям. Не дозволяй страхам забирати можливість стати краще. Перемогти себе - під силу тим, хто себе втратив. 3700 метрів-позамежна була висота. А з неба видно: пляж, розміром з наперсток...і такі ж проблеми і печалі, коли дивишся звідти на них. І ніжками торкнувшись землі, побіжу вже зовсім інша я", - поділилася враженнями Астаф'єва.
Вона підкреслила, що цей вчинок – маленька перемога для неї.
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"Без сумнівів скажу - у кожного маленького вчинку, за спиною стоїть хтось великий. Мудрий і сміливий. Рідний настільки, що відповідальність йому не страшна. Адже вона і є любов", - додала співачка.
В кінці поста вона подякувала якусь Наташу. Можна припустити, що саме вона підтримала Дашу в цей непростий момент.
Астаф'єва також поділилася фото і відео, на яких можна побачити, як вона летить на парашуті над морем.
Нагадаємо, Астаф'єва розкуто продемонструвала достоїнства фігури в мереживах з сіточкою.
Як повідомляла Politeka, Астаф'єва в червоному купальнику несподівано нарвалася на критику.
Також Politeka писала, що Астаф'єва заговорила про сердечні справи у відпустці.