На таке не кожен піде

Популярна українська співачка Даша Астаф'єва показала, на який божевільний вчинок зважилася заради боротьби зі своїми страхами

Як пише Politeka.net, виконавиця поділилася вражаючим постом на своїй сторінці в Instagram.

Даша вирішила відверто зізнатися шанувальникам, що по життю вона досить нерішуча людина. Проте артистка бореться з цим. Так, нещодавно вона пішла на Екстремальний крок і стрибнула з парашутом.

"Вчися довіряти мріям. Не дозволяй страхам забирати можливість стати краще. Перемогти себе - під силу тим, хто себе втратив. 3700 метрів-позамежна була висота. А з неба видно: пляж, розміром з наперсток...і такі ж проблеми і печалі, коли дивишся звідти на них. І ніжками торкнувшись землі, побіжу вже зовсім інша я", - поділилася враженнями Астаф'єва.

Вона підкреслила, що цей вчинок – маленька перемога для неї.

"Без сумнівів скажу - у кожного маленького вчинку, за спиною стоїть хтось великий. Мудрий і сміливий. Рідний настільки, що відповідальність йому не страшна. Адже вона і є любов", - додала співачка.

В кінці поста вона подякувала якусь Наташу. Можна припустити, що саме вона підтримала Дашу в цей непростий момент.

Астаф'єва також поділилася фото і відео, на яких можна побачити, як вона летить на парашуті над морем.

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