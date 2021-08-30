Екс - "Nikita" і популярна артистка Даша Астаф'єва показала фігуру на своїй сторінці в соціальній мережі

Як передає Politeka.net, Даша Астаф'єва є популярною співачкою. Також вона є моделлю і телеведучою. Дівчина прославилася своєю участю в групі "Nikita", до складу якої вона увійшла разом з Юлією Кавтарадзе. Дівчина після того, як покинула групу, не продовжила сольну кар'єру, і стала телеведучою. Артистка активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу Даша Астаф'єва поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку артистка позує перед дзеркалом і робить фото. На ній коротке бежеве плаття, в якому відмінно видно ідеальну фігуру співачки. Також свій образ вона доповнила бежевими черевиками.

Коментарів і реакцій під фотографією немає оскільки формат сторіз цього не передбачає.

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