Популярна українська співачка Даша Астаф'єва у новій фотосесії постала в досить лаконічному образі

Відома співачка, актриса і модель часто пробує себе в різних образах. Причому Даша вибирає кожен раз різних фотографів, підкреслюючи, що їй подобаються експерименти. Є у Астаф'євої і колеги, з якими вона співпрацює частіше.

Нещодавно співачка показала в сторі кілька промо-фото з нової фотосесії, а після зазначила фотографа, що нещодавно виставив один з її свіжих знімків. У чорному мереживному комплекті Даша позувала перед камерою, спеціально прогнувшись в спині і зробивши акцент на пишних формах.

Примітно, що Астаф'єва часто тренується, веде активний спосіб життя і сміливо говорить про себе з часткою гумору. Артистка вважає за краще показувати себе різною, хоч і не соромиться підкреслювати достоїнства фігури. Чуттєвий чорно-білий кадр звернув увагу саме на її форми.

Також Астаф'єва порадувала шанувальників, показавши фігуру в червоному купальнику. Даша опублікувала дві фотографії-на першій вона позує біля душу в темно-червоному купальнику, а на другій співачка сфотографувалася біля моря вже в світлому червоному купальнику.