Популярна українська співачка Даша Астаф'єва у новій фотосесії постала в досить лаконічному образі
Відома співачка, актриса і модель часто пробує себе в різних образах. Причому Даша вибирає кожен раз різних фотографів, підкреслюючи, що їй подобаються експерименти. Є у Астаф'євої і колеги, з якими вона співпрацює частіше.
Нещодавно співачка показала в сторі кілька промо-фото з нової фотосесії, а після зазначила фотографа, що нещодавно виставив один з її свіжих знімків. У чорному мереживному комплекті Даша позувала перед камерою, спеціально прогнувшись в спині і зробивши акцент на пишних формах.
Примітно, що Астаф'єва часто тренується, веде активний спосіб життя і сміливо говорить про себе з часткою гумору. Артистка вважає за краще показувати себе різною, хоч і не соромиться підкреслювати достоїнства фігури. Чуттєвий чорно-білий кадр звернув увагу саме на її форми.
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Також Астаф'єва порадувала шанувальників, показавши фігуру в червоному купальнику. Даша опублікувала дві фотографії-на першій вона позує біля душу в темно-червоному купальнику, а на другій співачка сфотографувалася біля моря вже в світлому червоному купальнику.
Раніше Politeka писала, що Астаф'єва в напівпрозорій сукні влаштувала ефектну прогулянку біля причалу:"Ох і жаришка, Даша".
Нагадаємо, що Астаф'єва задерла спідницю короткої сукні, блиснувши білизною в турецькому магазині: кадри свавілля.
A ще Politeka повідомляла, що Астаф'єва в квітковому купальнику показала незвичайний ніжний образ: "залишаю це фото для...".