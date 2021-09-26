В середині осені метеозалежним людям слід особливо поберегтися

Справа в тому, що в жовтні Україну накриє не менше п'яти магнітних бур, які потривожать здоров'я її жителів.

Як відзначають фахівці, сильних спалахів не прогнозуються, але їх вплив можуть відчути багато людей. Найчастіше в такі дні люди відчувають дискомфорт, з'являється сонливість і головний біль, а також порушується працездатність.

Перша магнітна буря очікується 1 жовтня, вона буде слабкою, але на здоров'я може відіб'ється погіршенням самопочуття, головними болями, і загостренням хронічних захворювань.

Магнітні бурі середньої інтенсивності фахівці прогнозують на 5 і 10 жовтня. У ці дні сонячна активність досягне середніх показників. Вплив магнітної бурі буде відчутно серед метеозалежних людей.

Ще одна незначна буря очікується 29 жовтня.

А ось на наступний день, 30 жовтня, прогнозується затяжна буря середньої або слабкої інтенсивності.

У жовтні, коли очікуються магнітні бурі, медики рекомендують українцям:

* утриматися від алкоголю і куріння;

* виключити з раціону важку їжу і пити менше кави;

* вживати якомога більше рідини, в тому числі трав'яних чаїв або легких компотів;

* часто провітрювати приміщення і проводити більше часу на свіжому повітрі (вранці і ввечері);

* відмовитися від фізичних і емоційних навантажень;

* тримати поруч аптечку з ліками, стежити за тиском в дні сонячної активності.

Нагадавши, магнітні бурі "сколихнуть" Україну.

Також Politeka писала, що найпотужніші і небезпечні магнітні бурі очікуються у вересні.