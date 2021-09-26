В середине осени метеозависимым людям следует особенно поберечься
Дело в том, что в октябре Украину накроет не менее пяти магнитных бурь, которые потревожат здоровье ее жителей.
Как отмечают специалисты, сильных вспышек не прогнозируются, но их воздействие могут почувствовать многие люди. Зачастую в такие дни люди испытывают дискомфорт, появляется сонливость и головная боль, а также нарушается работоспособность.
Первая магнитная буря ожидается 1 октября, она будет слабой, но на здоровье может отразится ухудшением самочувствия, головными болями, и обострением хронических заболеваний.
Дочь Пугачевой и Галкина восхитила умом не по годам, показательное видео: "Не каждому дано..."
Жена "Холостяка" Добрынина с сыном решила обратиться к врачу в Париже, сообщив о проблеме: "Занесли инфекцию"
Внезапно остановилось сердце известного украинского артиста, ему было всего 40 лет: "Это большая потеря"
Украинцев огорошили прогнозом погоды на октябрь: «Холоднее, чем в ноябре и декабре»
Лопес в маленьком купальнике показала, чем привлечь внимание на пляже: кадры
Магнитные бури средней интенсивности специалисты прогнозируют на 5 и 10 октября. В эти дни солнечная активность достигнет средних показателей. Влияние магнитной бури будет ощутимо среди метеозависимых людей.
Еще одна незначительная буря ожидается 29 октября.
А вот на следующий день, 30 октября, прогнозируется затяжная буря средней или слабой интенсивности.
В октябре, когда ожидаются магнитные бури, медики рекомендуют украинцам:
• воздержаться от алкоголя и курения;
• исключить из рациона тяжелую пищу и пить меньше кофе;
• употреблять как можно больше жидкости, в том числе травяных чаев или легких компотов;
• часто проветривать помещение и проводить больше времени на свежем воздухе (утром и вечером);
• отказаться от физических и эмоциональных нагрузок;
• держать рядом аптечку с лекарствами, следить за давлением в дни солнечной активности.
Напомним, магнитные бури "всколыхнут" Украину.
Также Politeka писала, что самые мощные и опасные магнитные бури ожидаются в сентябре.