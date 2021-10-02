Російська актриса і зірка серіалу "Свати" Людмила Артем'єва опинилася в центрі загального обговорення

Приводом стали нові знімки, на яких Артем'єва продемонструвала зміни в зовнішньому вигляді – артистка покрилася глибокими зморшками і сивим волоссям.

Фото опублікували Instagram-акаунтів «Зірки Сватів", передає Politeka.net.

Справа в тому, що зараз Людмила Артем'єва задіяна в зйомках нового фільму, в якому зіграє Бабу Ягу.

«За сюжетом школяр Сенька потрапляє в казковий ліс, прихований від людських очей закляттям. Щоб накласти закляття знову, чаклунка відправляється в сучасне місто на пошук чарівного дивноцвіту", - йдеться в публікації.

Гримери довго і наполегливо працювали над складним образом. Людмилі наклали непростий грим, щоб домогтися зовнішньої схожості з давньою старою. Їй наклеїли ніс гачком і сиві брови, зробили глибокі зморшки.

Результати роботи гримерів попросили оцінити в коментарях.

Користувачі мережі не впізнали свою улюблену актрису, проте їм дуже сподобалося нове амплуа.

"Хороша в будь-якій ролі, дуже подобається",

"Не впізнала",

"Яка ж вона багатогранна! Такий шикарній жінці все по плечу! Браво, напевно переграє самого Георгія Мілляра, хоча він теж чудовий в цій ролі!!! Будемо чекати, тим більше нам є з ким порівнювати!",

"У Баби-яги такий манікюр класний мені б такий",

"Баба Яга супер", - пишуть в мережі.

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