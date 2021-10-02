Российская актриса и звезда сериала «Сваты» Людмила Артемьева оказалась в центре всеобщего обсуждения
Поводом стали новые снимки, на которых Артемьева продемонстрировала изменения во внешнем виде – артистка покрылась глубокими морщинами и седыми волосами.
Фото опубликовали Instagram-аккаунтов «Звезды Сватов», передает Politeka.net.
Дело в том, что сейчас Людмила Артемьева задействована в съемках нового фильма, в котором сыграет Бабу Ягу.
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«По сюжету школьник Сенька попадает в сказочный лес, скрытый от людских глаз заклятием. Чтобы наложить заклятие снова, колдунья отправляется в современный город на поиск волшебного дивноцвета», - говорится в публикации.
Гримеры долго и упорно трудились над сложным образом. Людмиле наложили непростой грим, чтобы добиться внешнего сходства с древней старухой. Ей наклеили нос крючком и седые брови, сделали глубокие морщины.
Результаты работы гримеров попросили оценить в комментариях.
Пользователи сети не узнали свою любимую актрису, однако им очень понравилось новое амплуа.
"Хорошая в любой роли , очень нравится",
"Не узнала",
"Такая же она многогранная! Такой шикарной женщине все по плечу! Браво,наверно переиграет самого Георгия Милляра,хотя он тоже чудесен в этой роли!!! Будем ждать,тем более нам есть с кем сравнивать!",
"У бабы-яги такой маникюр классный мне бы такой",
"Баба Яга супер", - пишут в сети.
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