Российская актриса и звезда сериала «Сваты» Людмила Артемьева оказалась в центре всеобщего обсуждения

Поводом стали новые снимки, на которых Артемьева продемонстрировала изменения во внешнем виде – артистка покрылась глубокими морщинами и седыми волосами.

Фото опубликовали Instagram-аккаунтов «Звезды Сватов», передает Politeka.net.

Дело в том, что сейчас Людмила Артемьева задействована в съемках нового фильма, в котором сыграет Бабу Ягу.

«По сюжету школьник Сенька попадает в сказочный лес, скрытый от людских глаз заклятием. Чтобы наложить заклятие снова, колдунья отправляется в современный город на поиск волшебного дивноцвета», - говорится в публикации.

Гримеры долго и упорно трудились над сложным образом. Людмиле наложили непростой грим, чтобы добиться внешнего сходства с древней старухой. Ей наклеили нос крючком и седые брови, сделали глубокие морщины.

Результаты работы гримеров попросили оценить в комментариях.

Пользователи сети не узнали свою любимую актрису, однако им очень понравилось новое амплуа.

"Хорошая в любой роли , очень нравится",

"Не узнала",

"Такая же она многогранная! Такой шикарной женщине все по плечу! Браво,наверно переиграет самого Георгия Милляра,хотя он тоже чудесен в этой роли!!! Будем ждать,тем более нам есть с кем сравнивать!",

"У бабы-яги такой маникюр классный мне бы такой",

"Баба Яга супер", - пишут в сети.

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