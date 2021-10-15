У мережі вшанували пам’ять легендарних співаків Жанни Фріске, Юлії Началової, Дмитра Хворостовського та акторів Андрія Паніна, Владислава Галкіна та Дмитра Мар’янова, які померли занадто рано.

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці "novosti.zvezd" в Instagram опублікували фото колаж російських знаменитостей, життя яких обірвалося занадто рано.

"Всі вони пішли з життя дуже рано, але назавжди залишилися в нашій пам’яті🙏❤️", - написали на сторінці.

Так, опублікували фото співачок Жанни Фріске, Юлії Началової, акторів Андрія Паніна, Владислава Галкіна та Дмитра Мар'янова, а такоє оперного співака Дмитра Хворостовського.

Нагадаємо, що естрадна співачка Жанна Фріске померла 15 червня 2015 року на 41 році життя від раку мозку.

Співачка Юлія Началова раптово померла 16 березня 2019 року у 38 років від зараження крові та серцевої недостатності.

Життя актора Андрія Паніна обірвалося вісім років тому за загадкових обставин. Його знайшли із травмою голови у власній квартирі. Дехто зі знайомих вважав, що це було вбивство, а не нещасний випадок. Йому було тільки 50 років.

Відомий оперний співак Дмитро Хворостовський помер від раку мозку у віці 55 років.

Актор Дмитро Мар’янов помер на 48-році життя. Причиною смерті лікарі назвали тромб, що відірвався.

Актора Владислава Галкіна знайшли мертвим у власній квартирі 27 лютого 2010 року. Йому було лише 39 років. Причиною смерті лікарі називають гостру серцеву недостатність та раптову зупинку серця.

Користувачі написали багато коментарів.

"Царство небесне !! Світла пам'ять! Такі талановиті такі рідні! 🙏🙏", "Всі чудові й талановиті були, світла їм пам'ять, вони навічно залишаться в наших серцях", "Так вони були всіма любимі!!", "Дуже всіх шкода", "Вони повинні були жити", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що водій протаранив танк і не вижив: кадри трагічної аварії під Одесою.

Нагадаємо, що велика біда випробувала найбагатшу співачку України на міцність: "Одинадцять днів у комі".

A ще Politeka повідомляла, що непоправне сталося з українською рок-легендою, друг розкрив причину: "Думав, це якийсь дурний жарт".