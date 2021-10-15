Зірка ще ні кому не розповідала

Співачка Камалія (Наталія Захур), яка одружена з бізнесменом-мільярдером, здивувала одкровенням, вперше повідавши про чорну смугу в своєму житті.

Так, 44-річна зірка стала гостею програми "ЖВЛ", в якій зізналася про страшну недугу матері Інни Петрівни. Коли на початку 2000-х Камалія випустила перший кліп на пісню "У стилі техно", її родичка впала в кому.

"У мами клінічна смерть була, 11 днів у комі. Найжахливіше було, це коли мама дивиться і не впізнає... вона не знає, хто вона. Я дуже сильно переживала, чи повернеться до неї пам'ять", - поділилася співачка.

Інна Петрівна з часом все згадала, але нещастя на цьому не припинилися. У жінки діагностували ангіому - доброякісну пухлину в головному мозку. Про це Камалія ще ні кому не розповідала. Багато років її мама живе з цією хворобою, але не опускає руки, а як і раніше допомагає дочці будувати кар'єру в шоу-бізі.

Більш того, саме завдяки Інні Петрівні Камалія познайомилася з Мохаммадом Захуром, своїм майбутнім чоловіком, якому за час шлюбу народила дочок-близнят (дівчаткам цього року виповнилося 8 років).

Нагадаємо, що Камалія показала, чим займається її чоловік-мільярдер: "питання, як перетворити...".

Як повідомляла Politeka, Камалія після кінного спорту захопилася ще одним хобі: "перший досвід...».

Також Politeka писала, що Камалія похвалилася дорогим хобі: "яка ж прекрасна...".