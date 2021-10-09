Модель и артистка Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, так как звезда замужем за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, показала любимцев, у которых сегодня дебют.

Как пишет Politeka.net, Камалия стала не только успешной певицей, но и моделью, победив на конкурсе красоты "Мисс Мира 2008". Сейчас жена Мохаммада Захура занимается музыкой, а также имеет множество хобби. Камалия пробует себя в конном спорте, а теперь решила взяться за собак. У себя на страничке в Инстаграм певица рассказала о событии для любимцев.

"Второе место, а у Стара в его классе первое место. Так что у нас дебют неплохой - удался. Оба щенка у меня с перспективой, так что и у меня первый опыт", - рассказала Камалия о конкурсе.

На втором сторис певица показала документ, в котором была отмечена победа щенков. Как можно понять, конкурс проходил в Чернигове.

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