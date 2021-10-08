Исполнительница и успешнаяя модель Камалия Захур (Шмаренкова), которая стала "Мисс мира" в 2008 году, а также является женой пакистанского миллиардера, показала, как проводит время.
Как пишет Politeka.net, Камалия стала успешной отечественной исполнительницей. Звезду прозвали самой богатой певицей, так как модель замужем за миллиардером Мохаммадом Захуром. В последнее время Камалия увлеклась конным спортом и регулярно делится с украинцами снимками со своих занятий. Кадры певица публикует в социальной сети Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч фанатов.
На новых фото Камалия гуляла с лошадью по имени Индиго. Звезда надела жокейский шлем, джинсы и жилетку. Модель стояла у лошади, хвастаясь своей прогулку.
"Какая же прекрасная золотая осень! Мы с Индиго желаем вам таких же прекрасных выходных!", - написала Камалия под фото.
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Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Спасибо, огромное и взаимно", "Спасибо", "Спасибо больше, взаимно", "Мои любимые".
Напомним, самая богатая исполнительница страны показала, чем теперь занимается ее муж-бизнесмен
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