Артистка Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, показала огромные плантации, которые развивает с супругом.

Как пишет Politeka.net, Камалия известной моделью, завоевав титул "Мисс Мира", а также популярной певицей. Звезду называют самой богатой исполнительницей Украины, так как Камалия вышла замуж за пакистанского миллиардера Мохаммада Захура. Певица также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится самым интересным.

На видео Камалия показала плантации. Как оказалось, супруг модели впечатлился ее огородами во время карантина, и решил сделать более глобальные проекты.

"Голубика (и Я)

Вопрос: Как превратить мужа-промышленника в агрария?

Ответ: Просто выращивайте голубику в огороде во время эпидемии", - написала Камалия.

Фанаты посмотрели ролик более 700 раз и написали комментарии:

"Квадратура - это площади?", "Какие населенные пункты поблизости находятся?", "Круть! Обожнюю голубику!", "Талантливая женщина талантливая во всем".

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