Известная певица Камалия рассказала, зачем отправилась в Австрию вместе с мужем

Как сообщает Politeka.net, популярная артистка Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, поделилась в своем Instagram яркими кадрами из путешествия в Вену. Судя по снимкам, звезда летала туда не одна, а мужем-миллиардером Мохаммадом Захуром.

На фотографиях видно, что парочка весело провела время – они гуляли улицами австрийской столицы, фотографировали, а еще раздавали интервью. По словам Камалии, ее пригласили в Европу, чтобы она рассказала о своем творчестве, так как ее песня заняла первые позиции в чартах за границей.

"Многие из вас ответили правильно, мы с Захуром летали в Вену, Австрию. Немного сняли стресс в одном из самых любимых городов Европы. А вот на вторую часть вопроса «Зачем я полетела?» вы не очень обратили внимание. Так как англоязычный вариант трека "Танцую" You Gimme Lovin занял первые позиции в чартах Австрии, Норвегии, Германии, Швейцарии и др. нас с Захуром пригласили на интервью европейские журналы, телеканалы, интернет издания", - похвасталась Камалия.

Напомним, Самая богатая певица Украины отправилась за любимым деликатесом с мужем-миллиардером: "Сейчас оторвусь".

Как сообщала Politeka, Самая богатая певица Украины покинула страну, обратившись к украинцам: "Угадайте...".

Также Politeka писала, что Самая богатая певица Украины сообщила о болезни и раскрыла подробности: "Поднялась температура, голова тяжелая...".