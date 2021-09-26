Самая богатая певица Украины Камалия решила покинуть страну

Как пишет Politeka.net, Камалия стала успешной моделью, став "Мисс мира". После этого певица вышла замуж за пакистанского миллиардера, после чего артистку прозвали самой богатой певицей в Украине. Недавно артистка увлеклась конным спортом и успела даже поучавствовать в соревнованиях. Не забывает Камалия и о социальных сетях, где делится с украинцами всем интересным.

На новом сторис Камалия была в одноразовой маске, сидя в самолете. Как можно понять, певица собралась улететь из Украины. Артистка помахала рукой украинцам, снимая себя на камеру.

"Угадайте, в какую страну и зачем я лечу", - написала Камалия под роликом, обращаясь к украинцам, чтобы они ей писали в директ ответы.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм подобные инструменты отсутствуют.

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