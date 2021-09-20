Певица Камалия, которая замужем за миллиардером Мохаммадом Захуром, весело провела время с компанией
44-летняя певица показала, как расслабляется между соревнованиями. А она, как известно, с юности увлекается конным спортом, впервые сев в седло в 18 лет. На сегодня артистка активно принимает участие в различных чемпионатах и делится достижениями в своем микроблоге в Инстаграм.
Так, после участия во Всеукраинском открытым чемпионате PEL по конной выездке, Камалия решила уделить время себе и детям, устроив веселые купания в джакузи, передает Politeka.net.
"Мы кайфуем втроем в джакузи", - подписала кадры звезда, которыми поделилась в "сториз".
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Компанию Камалии составили ее дочери-близняшки: восьмилетние Мирабелла и Арабелла.
"А мы с девчонками расслабляемся, ууу!, - восклицала довольная певица, утопая в пышной пенке. - Мама после соревнований и... перед соревнованиями. А девчонки тоже, после учебной недели. Мы классно с ними проводим в джакузи время и у нас пенки полно..."
Камалия поинтересовалась у дочерей нравится ли им такое развлечение, и те, улыбаясь, ответили, что да.
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