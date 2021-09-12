Кадры говорят сами за себя

44-летняя певица Камалия, которая замужем за олигархом Мохаммадом Захуром, удивила кадрами с праздника в честь дня рождения дочек

Как пишет Politeka.net, 6 сентября дочкам-двойняшкам Камалии исполнилось по 8 лет. В честь дня рождения певица закатила для девочек праздник, на котором решила выступить сама. В Инстаграм Камалия опубликовала 50-минутное видео, на которое попали ее номера, а также аниматоры в виде трансформеров, которые играли с детьми после концерта мамы именинниц.

Стоит отметить, что качество видео было не самым лучшим, как и озвучка выступления Камалии.

«День рождения Арабеллы и Мирабеллы», - подписала видео звезда.

В комментариях поклонники стали присоединяться к поздравлениям девочек.

«С Днём Рождения, Принцессы! Арабелла и Мирабелла, будьте всегда счастливы и здоровы!», «Очень трогательно», «Вот это поздравление!», «Глаз радуется», - пишут пользователи сети.



Как известно, Мохаммад и Камалия долгое время не могли завести детей. Спустя 10 лет брака артистка смогла забеременеть.

Напомним, что Камалия впервые показала младшего брата: "Горжусь".

Как сообщала Politeka, Камалия впечатлила видом верхом на коне, яркие кадры: «Настоящая аристократка».

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